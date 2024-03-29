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نقيب المحامين يشارك زملاءه بالفيوم إفطار رمضان (صور)

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أحمد جودة - القاهرة -  


شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، في حفل إفطار محامي الفيوم، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وحازم طه نقيب محامي الفيوم، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وما يقارب من ثلاثة آلاف محام.

وهنأ محامو الفيوم النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة الجديد بفوزهم في الانتخابات الأخيرة.

كما وجه نقيب المحامين الشكر للجمعية العمومية لمحامي الفيوم على ثقتهم، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في الحفاظ على مقدرات النقابة والمحامين والعمل على رفعة مهنة المحاماة.

وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أعلنت فوز الأستاذ عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من مارس الجاري، على مقعد النقيب العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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