علي جمعة يجيب على سؤال طفل : ليه ربنا سايب الشيطان يوسوس لنا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 03:32 مساءً - أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على سؤال من طفل ليه ربنا سايب الشيطان يوسوس لنا؟

وقال الشيخ علي جمعة، ببرنامج "نور الدين"، الشيطان بيوسوس ويجري، والعبرة في الإنسان تطاوعه ليه، واسأل نفسك ربنا جاب لك واحد يقولك تيجي نعمل الشر ويجري وليس له عليك سلطان، وأنت بقى اللي بتحدد عايز تعمل الشر ليه؟ وربنا أعطاك فرصة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالشيطان يبعد عنك.

وتابع: "الدور والباقي عليك أنت، وأنت عايز تطيع ربنا ولا لا والاختيار للإنسان وهو خلق الشيطان عشان يعطيك فرصة تستعيذ، ويبين لك قدرته أنه يصرف عنك الشيطان ويتركك مع نفسك والإنسان مع نفسه والشيطان معمول لمصلحتنا عشان نحذر لأنفسنا".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.