نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشر الأواخر من شهر رمضان 1445.. “علامات لتحري ليلة القدر واغتنامها” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العشر الأواخر من شهر رمضان 1445 .. “علامات لتحري ليلة القدر واغتنامها”

اقتربت العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ونجد المسلمون من شتى بقاع العالم يتساءلون عن متى ليلة القدر وكيف يمكن التعرف على هذه الليلة واغتنامها ونوضح لكم علامات هذه الليلة رغم أنه لم يُحدد موعدًا محددًا لها، تابعوا معنا.

متى ليلة القدر؟



ليلة القدر من الليالي المميزة عند المسلمين، حيث ليلة من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتحديدًا ليلة وترية من تِلك الليالي، ولكن أخفاها الله عزوجل، بحيث يسعى المسلمين للجد والاجتهاد لإقامة تِلك الليلة، لهذا متوقع أن تكون الليلة في الأيام التالية:

ليلة 21 رمضان.

ليلة 23 رمضان.

ليلة 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان.

ليلة 29 رمضان.

علمًا بأن الليلة تكون بعد غروب الشمس بشكل مباشر، ثم تستمر إلى أن تنتهي مع فجر اليوم، بمعني إن كانت ليلة يوم 21 رمضان، فهي تبدأ بعد غروب شمس يوم 20 من الشهر وتستمر لفجر يوم 21 رمضان.

وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر.

علامات ليلة القدر



وفقًا لما رواه الحسن عن النبي صلي الله عليه وسلم، فإن علامات ليلة القدر تأتي على النحو التالي:

ليلة سمحة بلجة، ليست حارة وليست باردة.

الشمس تطلع في صباح الليلة دون شعاع.

ليلة صافية والقمر بها يكون ساطع ساكن.

إن من أماراتها، أنها ليلة سمحة بلجة، لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع.

أدعية ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان



يومين وتبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ووضحنا لكم علامات ليلة القدر، والتي من خلالها يمكن التعرف على متى ليلة القدر، وبالنسبة لهذه الليلة، فيمكن اغتنامها بالطاعات والعبادات والتقرب إلى الله عزوجل، ومن ضمن أشهر الأدعية المُستحبة بتِلك الليلة ما يلي:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا.

ويمكن النطق بما يستحبه العبد المسلم من الله عزوجل في هذه الليلة، وخصوصًا العشر الأواخر من شهر رمضان.