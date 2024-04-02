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أحمد جودة - القاهرة - قبل عيد الفطر .. تعرف على المقدار الشرعي لزكاة الفطر 2024

المقدار الشرعي لزكاة الفطر حسب الإعلان الحصري من دار الإفتاء المصرية، فإن قيمة زكاة الفطر لهذا العام هي ما يعادل 15 جنيهًا مصريًا لكل فرد، وذلك بناءً على الأسعار المحلية والمعيار المتبع في البلاد، أما قيمة الفدية لمن لم يستطع الصوم ولا القضاء في شهر رمضان، فتكون ما يعادل 90 جنيهًا مصريًا لكل يوم من الصوم الذي لم يتمكن الفرد من أدائه أو قضائه، ويجب دفع هذه القيمة لكل يوم من الصوم الذي يتم تفويته.

المقدار الشرعي لزكاة الفطر



وفقًا للإعلان الحصري الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية، فقد تم تحديد قيمة زكاة الفطر لعام 2024 بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى، وهذا يأتي في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

أما قيمة الفدية لمن لم يستطع الصيام لأسباب شرعية مستمرة ومعتبرة، فقد تم تحديدها بمبلغ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد، وهذا يعكس الحرص على تسهيل أداء الدين والواجبات الدينية في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قيمة زكاة الفطر في رمضان 2022 تبلغ 15 جنيهًا، وارتفعت إلى 30 جنيهًا في رمضان 2023، ثم وصلت إلى 35 جنيهًا في رمضان 2024، بينما كان الحد الأدنى لفدية الصوم 20 جنيهًا في رمضان 2023 و30 جنيهًا في رمضان 2024.

زكاة الفطر



أكد مفتي الجمهورية في مصر على ضرورة تعجيل زكاة الفطر لهذا العام، ووضح أن قيمتها قد تم تقديرها عند 35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، مع فتح المجال للزيادة على هذا المبلغ لمن يرغب في ذلك، وأشار إلى أنه يحسب زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة، وذلك لتسهيل الوصول إلى الفقراء وتلبية احتياجاتهم، وأضاف المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوغرام من القمح لكل فرد، نظرًا لأنها تشكل غالب قوت الأهل في مصر.