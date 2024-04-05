عمرو الليثي يهدي العاملين بمحطة الصرف الصحي بقرية شرشابة جوائز مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 09:32 مساءً - من داخل محطة الصرف الصحي بقرية شرشابة بمحافظة الغربية، والتي تكلفت 200 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخدم 25 ألف نسمة، وعلى مساحة 7 أفدنة، قد الإعلامي عمرو الليثي، حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "الحياة"،

وخلال الزيارة التقى الليثي مع عدد من العاملين في المشروع، والذين أكدوا أنهم يبدأون العمل بعد صلاة الفجر، كما سأل العمال مجموعة من الأسئلة بجوائز. بقيمة 10 الاف جنيه وكل فائز يحصل علي الف جنيه

برنامج "واحد من الناس"، يقدمه الإعلامي عكرو الليثي خلال شهر رمضان الكريم، عبر قناة الحياة.

يعود برنامج "واحد من الناس" خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة، مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يقدم أكبر وأضخم جوائز وحملة خير لكل الناس من خلال برنامج واحد من الناس طوال شهر رمضان، وحلقات خاصة لتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج فى شوارع ومحافظات مصر كلها يوميًا على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجأت" والتى تحقق أمانى وأحلام الناس يوميا قبل الإفطار ويتم رسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى أيام شهر رمضان فى فترة ما قبل الإفطار مباشرة على شاشة الحياة.