حملات أمنية لضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان ودمياط وأسيوط والإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة

(5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط 3 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وطلقتين).

تنفيذ عدد (811) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات النارية) بحوزة

(6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (31) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (13 بندقية آلية – 23 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم "لـ 26 منهم معلومات جنائية")

ضبط عدد (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,900 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (493) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمان).

ضبط عدد (4) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (4 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (4 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.