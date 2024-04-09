أحمد ماهر لببرنامج "الإبداع فى مصر": صيد العقارب يعالج قضية تهميش المرأة في الصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 10:29 مساءً - تحدث الفنان أحمد ماهر عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل "صيد العقارب"، قائلا: "كل الشخصيات الصعيدية التى أديتها كانت فى مقتبل العمر وريعان الشباب، ولكن هذه المرة جئت كبيرا للأسرة، والذى كاد أن يودع الحياة وأسند كل مهام ممتلكاته وثروته وشركاته إلى ابنه".

وأضاف أحمد ماهر خلال استضافته ببرنامج "الإبداع فى مصر" المذاع على قناة إكسترا نيوز: "الصعيد دائما يهتم بالصبى والشاب، وهناك حالة من حالات التهميش للمرأة أو الفتاة، وده اللى بيعالجه الكاتب فى عملنا، ويقدم أن البنت ليست أقل من الولد".

وتحدث أحمد ماهر عن مسلسل صيد العقارب قائلا: "حسن درغام فقد ابنه الذى كان يعتمد عليه فى إدارة كل أملاكه وأعماله، ولم يجد أمامه سوى اللجوء لابنته، والتى قامت بدور غاية فى الجدعنة والرجولة والمواجهة".

ولفت إلى أن "المؤلف باهر دويدار، استطاع بعبقرية شديدة وضع الأطر والملامح، والسمات الخاصة بهذه الشخصية، وانا التزمت بهذه الأطر وأديتها عن قناعة وحماسة لأن القضية شائكة، وأنا مناسب الصعايدة ولدي فكرة عن ذلك، والشارع يوميا ينتظر الحلقة".