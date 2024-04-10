التحالف الوطني للعمل التنموي يشارك أهالي البحيرة احتفالاتهم بعيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 03:40 مساءً - شارك التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أهالى البحيرة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك بالشوارع والميادين المختلفة وسط بث الأغانى المبهجة، وقام أعضاء التحالف الوطنى بتوزيع الهدايا على الاطفال وكذلك توزيع الكعك والبسكويت على المواطنين احتفالا بعيد الفطر.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من البهجة والسرور بالشوارع والميادين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأدى أهالى البحيرة، شعائر صلاة عيد الفطر بالمساجد المختلفة، ومنها مسجد التوبة بدمنهورثانى أقدم مسجد فى إفريقيا بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية، وتحولت الميادين الرئيسية إلى كرنفالات صاخبة وسط استعراضات الخيول وألعاب وملاهى الأطفال.

كما شهدت المحافظة احتفالات وتوزيع الكعك والحلويات على المارة والميادين الرئيسية، ورصدت عدسة اليوم السابع فى بث مباشر أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.