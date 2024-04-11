مصر تواصل فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أبريل 2024 04:33 مساءً - سلطت قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على مواصلة الدولة المصرية جهودها لتسهيل دخول المساعدات على قطاع غزة، ومرور المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، تعمل السلطات المصرية بأقصى طاقة في معبر رفح، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلن مصدر رفيع المستوى بحسب القاهرة الإخبارية، دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري.

وأفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى إضافة 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، مشيرا إلى استقبال 19 مصابا فلسطينيا، فيما أفاد مراسل القناة في معبر كرم أبو سالم بدخول 280 شاحنة مساعدات إلى سكان قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 76 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.