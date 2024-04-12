نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مائل للحرارة نهارًا.. حالة طقس يوم الجمعة 12 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

طقس مائل للحرارة نهارًا

من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما سيكون دافئًا على السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة نشاط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 17

دمنهور 26 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 15

نخل 24 13

كاترين 19 10

الطور 30 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 31 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 21 14

سيوة 28 13

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 32 19