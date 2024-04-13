غدًا الأحد بدء امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 03:35 مساءً - تنطلق غدًا الأحد الموافق 14 من أبريل الجاري 2024م فعاليات امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط (بنين - بنات) بمقر كلية طب البنين بالقاهرة بمتابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن امتحانات الدراسات العليا (دبلوم وماجستير) الجزء الأول والجزء الثاني نظام قديم وحديث في التخصصات الإكلينيكية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الامتحانات تقام في كلية طب البنين بالقاهرة بمتابعة من عمداء ووكلاء كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة لجان الامتحانات في جميع التخصصات العلمية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الامتحانات تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الطابق الرابع بالكلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات؛ ومنها: الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، وعدم اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات؛ حرصًا وحفاظًا على سير لجان الامتحانات في هدوء تام.