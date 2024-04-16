نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 آلاف فرصة عمل جديدة بمشروع مترو الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير - محطة"، عن مزايا المشروع التي تتمثل في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الإسكندرية.

عدد العمال وأعمال المشروع



يعمل في المشروع حاليًا نحو 1200 عامل، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بعد الانتهاء من إزالة المحطات القديمة وبدء تنفيذ محطات المترو، التي يصل عددها إلى 20 محطة.

الجودة والسلامة في التنفيذ



أكد المهندس كامل أن جميع أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، مع التأكيد على استخدام أيدي عاملة مُدربة ومؤهلة جيدًا.

الاستعدادات الأمنية والوقائية



أشار إلى أنه تم اتخاذ استعدادات كاملة ومؤمنة لضمان السلامة والوقاية، بما في ذلك نظام أمان لمواجهة التحديات البيئية مثل الرياح والأمطار، وتأمين المواقع ضد الحرائق والظروف المناخية القاسية.