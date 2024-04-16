الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتقديم العزاء في والدة محافظ الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 06:31 مساءً - أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد إبراهيم عزالدين سليمان لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع بذل التعازي الخالصة والمواساة من قِبَلِه.

وتلقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الاثنين، واجب العزاء في وفاة والدته وذلك في قاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

ووقف "رحمي" لاستقبال وفود المعزين الذين أتوا من مختلف المحافظات، يتقدمهم عدد من قيادات الدولة وسط حضور كبير من المعزين، وأبرزهم ممثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وكذلك الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الكاتب الصحفي النائب مصطفي بكري، والداعية الإسلامي مظهر شاهين، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الجمعيات الأهلية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ورؤساء عدد من الجامعات والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.