 أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 والأوراق المطلوبة.. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة السابقة حددت وزارة الداخلية في مصر اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي خاصة بعد السماح باستخراج أو تجديد البطاقة من خلال العديد من المنافذ الحكومية والمنافذ الخاصة التي تقدم الخدمات الحكومية مثل استخراج قسيمة زواج أو شهادة ميلاد أو شهادة طلاق وغيرها العديد من الخدمات المختلفة وذلك يساهم في عدم التكدس في المصالح الحكومية لاستخراج أي شهادة ورقة مهمة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

تتفاوت أسعار استمارة بطاقة الرقم وذلك حسب نوع الخدمة المطلوبة حيث أن يمكنك الخدمة التي تتناسب مع احتياجاتك وميزانيتك.

حيث أن يوجد استمارة فورية يمكنك الحصول عليها في الفور وتكون تكلفة البطاقة 800 جنيه.

كما يوجد استمارة VIP اكسبريس وهي يمكنك الحصول عليها في خلال 30 دقيقة وتصل تكلفتها إلى 515 جنيه.

يتوفر أيضاً استمارة تسمى باستمارة فئة خاصة ويبلغ تكلفتها حوالي 180 جنيه ويمكنك استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

بالإضافة إلى الاستمارة عاجلة وهي استمارة تكلفتها 125 جنيه ويمكنك الحصول عليها خلال 3 أيام.

والاستمارة العادية التي تكون تكلفتها 50 جنيه ويمكنك الحصول عليها بعد 15 يوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يوجد بعض الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي سواء كان تجديد البطاقة أو استخراج بطاقة جديدة وهي كالتالي.