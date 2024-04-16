خراب بيوت مستعجل..تعديلات جديدة بشأن الايجار القديم.. تعرف على حقيقة زيادة الايجار القديم مفاجأة غير متوقعة 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأشياء التي سببت إثارة جدل الفترة السابقة هو زيادة قيمة الإيجار القديم وهذا يعتبر من أكثر القرارات التي تثير الجدل بين الأفراد والعائلات وتزيد قيمة الإيجار لتصل إلى 1000 جنيه شهرياً وذلك من الأشياء التي تزعج الأسر بسبب إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وصعوبة الحياة الاقتصادية لذلك يعتبر زيادة أسعار الإيجار تزيد من الضغوطات المالية وتعمل على إثارة الجدل باستمرار، وإليكم التفاصيل.

حقيقة زيادة الإيجار القديم

أشارت السلطات المصرية على عدم صحة الإشاعات المتداولة في الفترة الأخيرة عن زيادة الإيجار القديم إلى 1000 جنيه، كما أقرت الحكومة أن الزيادة التي سوف تضع على الإيجار القديم ما هي إلا 15% من قيمة الإيجار الأصلي، لذلك تحث الحكومة على البحث جيداً على القرارات قيل إثارة الجدل والتحقق إذا كان القرار حقيقة أم إشاعة.

حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء

قامت الحكومة بتعديل بعض القوانين التي تنص على بعض الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء وهي كالتالي: