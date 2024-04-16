طريقة القضاء على بق الفراش نهائيا بمكونات طبيعية ١٠٠٪ بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف حشرة البق بأنها من الحشرات المزعجة لذلك يبحث الكثير عن طرق فعالة وآمنة للتخلص منها غير الطرق الأخرى التي تضر بالصحة، ويعاني عدد كبير من الأشخاص من تواجد الحشرات في منازلهم بصورة كبيرة خاصة حشرة بق الفراش ومنهم من يتبع طرق خاطئة في إبادتها ويرجع هذا بالضرر على صحة الأشخاص، ولكن تتواجد بعض الطرق الآمنة للتخلص من هذه الحشرات مثل زراعة بعض النباتات المعينة داخل البيوت أو في حدائق المنزل.

ثلاثة نباتات تجعل بق الفراش يهرب من منزلك

قامت بعض الدراسات بإثبات أنه يوجد بعض النباتات الطاردة لحشرة بق الفراش مثل أوراق الريحان والنعناع والقرفة، وأكثر هذه النباتات فاعلية هو نبات النعناع، ويمكن استخدامه في التأثير على حشرة الفراش كما أن له فاعلية في القضاء عليها بصورة كبيرة وذلك من خلال وضع أوراق النعناع المجفف بجانب الفراش والأماكن التي تتواجد فيها الحشرة فيتم انتشار عطر أوراق النعناع النفاذ الذي سيقوم بإبعاد الحشرة بسرعة مع ضمان عدم تواجدها أو رجوعها مرة أخرى، ويفضل تجديد وضع أوراق النعناع بشكل مستمر كل عدة أسابيع حتى ضمان ذهاب هذه الحشرة بشكل نهائي.

طرق طبيعية للتخلص من حشرة البق في المنزل

هناك بعض الطرق الأخرى الآمنة التي يمكن استخدامها مثل استخدام أوراق القرفة وأوراق الريحان وذلك من خلال انتشار عبير هذه الأوراق في أرجاء المنزل، حيث تعمل الرائحة على إجبار حشرة البق على الهرب وذلك لأن هذه الأوراق من أقوى الأعشاب التي يتم استخدامها للتخلص من هذه الحشرة.