نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهده الطريقة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التموين تحديد شروطًا جديدة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، حيث تشمل هذه الشروط الآتي: يتم خفض المعاش الشهري عندما يقل عن 2500 جنيه، ويتطلب عمر الأبناء المراد إضافتهم أن يكون لا يقل عن 4 سنوات، كما تمنع الوزارة إضافة أكثر من طفلين لبطاقة الزوج والزوجة. ويجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين

ويوجد بعض المستندات المطلوبة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهم كالأتي: "إقرار بيانات من مكتب التموين، صورة بطاقة الرقم القومي لـ الأب وبطاقة التموين، صورة شهادات ميلاد المواليد، في حالة أن يكون الوالد شهيدًا على الأم أن تحضر ورقة تثبت ذلك، وصورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التكافل الاجتماعي".



إضافة المواليد علي بطاقات التموين 2024



الفئات المستحقة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين

ويستطيع فئات محددة في الدولة، الاستفادة من خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024، وهم كالأتي: « من يأخذ معاش تكافل وكرامة، الحاصلون على معاش التضامن الاجتماعي، من يحصل على معاش أقل من 2500 جنيها، وكل من يكون على الحد الأدنى للأجور له 3000 جنيها».

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين



1 - الدخول على منصة مصر الرقمية لخدمات التموين.

2 - اضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

3 - اختار خدمات التموين.

4 - اختيار أيقونة إضافة المواليد الجدد.

5 - تسجيل البيانات المطلوبة وعدد أفراد الأسرة.

6 - أضافة اسم الطفل أو الطفلة المراد اضافتهم، ويكون الاسم رباعي.

7 - كتابة الرقم القومي للطفل.

8 - اختيار إضافة «ابن.. ابنة».