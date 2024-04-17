نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر علي موعد مع رياح الخماسين.. الحرارة تسجل أعلى معدلاتها على كافة الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة بشكل موقت لتقترب من حاجز الأربعين مئوية جنوب البلاد، وسط نشاط للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة على معظم مناطق الوادي والدلتا وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي ( الواحات، وسيوه والساحل الشمالي الغربي والنوبارية، وادي النطرون، وغرب المنيا وبني سويف ) وتكون محملة بالرمال والأتربة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة مؤقتة ويليها مباشرة انخفاض مرة أخرى بداية من غد الخميس شمالا والجمعة جنوبا وحتى منتصف الاسبوع القادم.



وقدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح لمواجهة الطقس المتقلب أهمها البقاء في الداخل قدر الإمكان، وغلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وارتداء الكمامات فى الشارع، وتوخى الحذر عند القيادة والتوقف فورا عند غياب الرؤية، وتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة كإجراء وقائي.



حالة الطقس

الطقس اليوم يشهد ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على كافة الأنحاء، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا، فيما تقترب الحرارة من 40 درجة على جنوب البلاد إذ تسجل نحو 37 درجة.

حذرت خرائط الطقس من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري مدن القناة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 36 22

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 37 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 35 20

كفر الشيخ 36 22

المنصورة 36 21

الزقازيق 37 22

شبين الكوم 37 22

طنطا 36 21

دمياط 30 20

بورسعيد 29 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 36 20

رفح 34 19

رأس سدر 36 20

نخل 35 20

كاترين 30 16

الطور 32 21

طابا 30 20

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 36 18

العلمين 35 17

مطروح 35 17

السلوم 34 16

سيوة 34 16

رأس غارب 34 22

الغردقة 34 23

سفاجا 30 22

مرسى علم 35 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 36 21

بني سويف 36 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 36 21

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 37 22

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 36 21