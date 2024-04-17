بسبب خلافات مالية.. سباك ينهي حياة نجار بطعنة نافذة في الصدر بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .

وبسؤال (نجل خاله) قرر أنه أثناء تواجد المتوفى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه و(سباك - مقيم بدائرة القسم) على إثر وجود خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.