الأحد القادم.. النواب يعقد أولى جلساته فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 11:30 صباحاً - يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويومي الأثنين والثلاثاء، في مقر المجلس الحالي بالتحرير.

وتقرر عقد الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21، 22، 23 أبريل 2024، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للبرلمان، وستكون على النحو الآتي:

جلسة الأحد 21 أبريل 2024 الساعة 12 ظهرا، وسيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جلسة الإثنين 22 أبريل 2024 الساعة11 صباحا، وسيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي فى التحرير.

جلسة الثلاثاء 23 أبريل 2024 الساعة 11 صباحا، وسيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي فى التحرير.