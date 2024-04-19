هتندمي ندم عمرك.. كن حذرًا للغاية من إضافة هذا المكون إلى الكيك فأنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان”!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكيكة هي واحدة من الحلويات المفضلة لدى الجميع، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، سواء كانت محضرة في المنزل أو اشتريت جاهزة من المتاجر تعمل ربات البيوت على تحسين الكيكة لتبدو مثل تلك المعروضة في المحلات، من خلال إضافة مكونات مختلفة لتحسين الطعم وهناك بعض الإضافات التي قد تكون ضارة بصحة الإنسان، ولكن لا يدركها كثير من ربات البيوت سنتعرف في هذا النص على هذه المكونات لتجنب الوقوع في الخطأ الفادح.
المكونات الخطيرة في الكيكة
تستخدم ربات المنزل محسنات الكيك في المنزل، حيث يمكن أن تسبب مرض السرطان وتكون خطيرة جداً لكافة الأعمار تنصح بتجنب استخدام هذه المواد لتجنب الأخطاء التي قد تكون لا يمكن علاجها، على الرغم من فوائدها في تحسين طعم الكيك تحتوي محسنات الكيك على مواد كيميائية خطيرة مثل برومات البوتاسيوم التي تغير لون المنتج إلى الأبيض بدلاً من الأصفر المعتاد.
أضرار برومات البوتاسيوم
أظهرت الدراسات التي أُجريت على مادة محسن الكيك أن هذه المادة هي برومات البوتاسيوم التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان من خلال إمكانية تسببها له في الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وبالتالي يجب تجنب استخدام المحسنات واللجوء للبدائل لتجنب الإصابة بالأمراض.
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