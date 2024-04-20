طقس اليوم.. ارتفاع بالحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 11:26 صباحاً - تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21.