التحالف الوطني ينظم قوافل طبية مجانية في سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 02:26 مساءً - أعلنت مؤسسة راعى مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى،عن تنظيم قافلة طبيبة مجانية، اليوم السبت، بقرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، والتي شملت تخصصات طبية متنوعة ما بين رمد وباطنه ونساء وتوليد وأسنان وعظام وتحاليل، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على القافلة من القرية والقرى المجاورة، وتم تسليم المترددين العلاج بالمجان وسط سعادة كامل للمواطنين.

ومن جانبه، أكد خالد الجزار مسئول قطاع القوافل بمؤسسة راعى مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التحاف يستهدف من خلال شركائه العديد من القرى ونحن كمؤسسة راعى مصر متخصصون في القوافل الطبية وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للأسر الأولى بالرعاية ونحن مستمرون في تقديم الخدمات في كافة القطاع للأسر طبقا لخطة تم وضعها مسبقا بالتنسيق وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأضاف الجزار، أن القافلة تقدم خدماتها الطبية المجانية فى مختلف التخصصات " الباطنة - الأطفال - الجلدية - النساء والتوليد - العيون - العظام " وغيرها من التخصصات بالإضافة إلى خدمة السونار وتوفير النظارات الطبية وصرف الأدوية، وتستهدف الكشف على على مئات الحالات، ويتم تنظيمها بالقرى.

وتهدف قوافل مؤسسة راعي مصر خدمة المجتمع وتساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدواء والكشف بالعيادات الخاصة، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتنمية 2030.