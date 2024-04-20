أمن القاهرة يضبط عاطل فى الوايلى تخصص سرقة المحمول من السيدات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( شخصين) لقيامهما بسرقة عدد من الحقائب من داخل ورشة كائنة بدئرة قسم شرطة الدرب الأحم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشادهما ضبط الحقائب المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة ، كما إعترفا بإرتكابهما عدد (2) واقعة سرقة آخرى.

كما تم ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف" وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" كما أقر بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة .

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، حال إستقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها، وبمناقشته عن مصدر المركبة إعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبإستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على عدد (5) مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك" بالإشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.