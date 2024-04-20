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رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولي ببولاق الدكرور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولي ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محافظة الجيزة جهودها الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.
حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى من ترعة زنين نطاق بولاق الدكرور وذلك بعد تلقى شكوى للمواطنين صباح اليوم السبت.
وعلى الفور تم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات.
كما وجه المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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