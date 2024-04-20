سامح شكرى: نهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين مصر وتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 05:33 مساءً - أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وسعادته خلال الفترة الماضية بتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا، قائلاً: «خلال فترة وجيزة زرت أنقرة وأنطاليا وأسطنبول وهو دليل على الاهتمام بالتوجيهات وما أثمرت عنه لقاءات القيادة السياسية للبلدين من توطيد العلاقات السياسية بينهما والعمل المشترك لتوثيق العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره التركي هاكان فيدان على شاشة "القاهرة الإخبارية"، «المباحثات اتسمت بالصراحة وجو الإخاء والفهم المشترك، ونهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة بما يصب بالمصلحة المشتركة بين البلدين، ويثمر مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي ويكون له إسهامه في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار».