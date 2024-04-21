الجنايات تحيل أوراق المدرس المتهم بقتل طالب لمفتي الجمهورية.. والحكم 21 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 02:34 مساءً - قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة الشابعة"، اليوم الأحد، إحالة أوراق محمد عبدالجليل الطحاوي، مدرس الفيزياء، المُدان بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، وتقطيعه إلى ثلاثة أجزاء إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه والنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال .

وشهدت ثاني جلسات المحاكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام ليعاود مجددً اعترافه تفصيليًا بجريمته، وطلب المتهم العفو من أسرة المجني عليه والرأفة من المحكمة في العقوبة.

كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، قد انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره ل 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.

وأقر المتهم تفصيليًا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكات لهذه التفصيلات فى مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.