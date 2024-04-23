موجة شديدة الحرارة غدا الأربعاء والأرصاد تقدم نصائح للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:26 صباحاً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ، حيث تسود البلاد أجواء شديدة الحرارة ، تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس ، وتكون ذروتها يوم الأربعاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية .

ومن جانبه قال محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، إن فصل الربيع في جمهورية مصر العربية يتم تسجيل أعلى درجة حرارة حرارة طول العام، مضيفا أن يتم تسجيلها في النصف الثاني لفصل الربيع.

وأضاف "شاهين"، أننا على أبواب موجة شديدة الحرارة وفي تسجيلات اليوم درجة الحرارة في القاهرة 33 درجة ومتوقع لها غدا من 38 - 39 درجة كبداية للموجة شديدة الحرارة.

وأشار مدير الادارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من إحساسنا بالارتفاع الشديد في درجة الحرارة، مضيفا أن ذروة الارتفاع ستكون يوم الأربعاء من 40 - 41 درجة على القاهرة وتصل إلي 38 - 39 علي السواحل الشمالية و41 - 42 علي جنوب مصر، هي كتلة واحدة تتأثر بها معظم المحافظات المصرية، ولفت شاهين إلى أن يوم الخميس القاهرة تصل درجة الحرارة إلي 36 - 37 ثم تنخفص من يوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء



من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء 23-4-2024 ، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية على مناطق من غرب البلاد .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة.

حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

نصائح الارصاد لتجنب الموجة الحارة



قدمت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للحماية من الطقس شديد الحرارة، وهي :-



1-عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.



2-شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.



3- ارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس.



4-ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.