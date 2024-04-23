ضياء رشوان: التحذير المصرى لإسرائيل إدراك من القيادة السياسية لخطورة الأمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:26 مساءً - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن مصر لم تحذر إسرائيل من قبل، فلم يحدث أن صدر هذا التعبير ربما لأربعة عقود، ولكن هذه المرة وإدراك من القيادة السياسية لخطورة الأمر سواء على الأشقاء فى غزة أو على القضية الفلسطينية أو على الاستقرار الإقليمى.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر هذا التعبير على الأقل 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين وفى لقاءات علنية ومع مسؤولين كبار ربما أكثرهم اتساعا اللقاء مع ممثلى الاتحاد الأوروبى.

وتابع: «هناك مخاطر حقيقية، والولايات المتحدة الأمريكية مدعوة الآن لإدراك أكثر لهذه المخاطر التى تعرفها، ولكن لا بد من إيقاف هذه العجلة المجنونة للعنف والتى رأينا بعض ملامح اتساعها فيما حدث بين إيران وإسرائيل».