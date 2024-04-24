أخبار مصرية

تراجع معدلات الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 99%.. والتطعيمات كلمة السر

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 02:26 مساءً - قالت هيئة الدواء المصرية إن التطعيمات أهم الوسائل الفعالى فى الوقاية من الأمراض المعدية وتابعت: بفضل التطعيمات تراجعت معدلات الوفيات من الأمراض المعدية.

 

وتابعت: بفضل التطعيمات تراجعت معدلات الوفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام بنسبة 25% تقريبا.

 

وأضافت هيئة الدواء المصرية: بفضل لقاح شلل الأطفال تراجعت معدلات الاصابة بالمرض بنسبة 99 % تقريبا.

 

وقالت أسهم لقاح الحصبة فى منع ما يقرب من 25 مليون حالة وفة منذ عام 2000 كما تم القضاء على مرض الجديرى بشكل نهائى فى عام 1980.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا