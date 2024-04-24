تراجع معدلات الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 99%.. والتطعيمات كلمة السر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 02:26 مساءً - قالت هيئة الدواء المصرية إن التطعيمات أهم الوسائل الفعالى فى الوقاية من الأمراض المعدية وتابعت: بفضل التطعيمات تراجعت معدلات الوفيات من الأمراض المعدية.

وتابعت: بفضل التطعيمات تراجعت معدلات الوفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام بنسبة 25% تقريبا.

وأضافت هيئة الدواء المصرية: بفضل لقاح شلل الأطفال تراجعت معدلات الاصابة بالمرض بنسبة 99 % تقريبا.

وقالت أسهم لقاح الحصبة فى منع ما يقرب من 25 مليون حالة وفة منذ عام 2000 كما تم القضاء على مرض الجديرى بشكل نهائى فى عام 1980.