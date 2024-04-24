عاجل - متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟

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أحمد جودة - القاهرة - متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 هو منتصف ليل الجمعة الموافق 26 أبريل. ولضبط الساعة يدويًا، يُفضل تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة عند وصول الوقت المحدد لتغيير التوقيت. بمعنى آخر، يُعد منتصف ليل الجمعة الوقت المناسب لتقديم الساعة، حيث تُضبط الساعة من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 1 صباحًا.

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر سيكون في الأيام القادمة، وفقًا للقرار الرسمي. ومع اقتراب هذا الموعد، يجب ضبط الساعة يدويًا بمقدار 60 دقيقة إلى الأمام. وبموجب ذلك، يتم تقديم الساعة منتصف ليل الجمعة الموافق 26 أبريل، حيث يتم تعديل الساعة من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 1 صباحًا، وذلك وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

كيفية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟.. وفي يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023، الذي يتعلق بإقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر. وجاء القانون الذي أقرته الدولة بتطبيق التوقيت الشتوي ابتداءً من آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، حيث يستمر هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من العام التالي. وبناءً على أجندة العام، فإن آخر جمعة من شهر أبريل توافق يوم 26 من الشهر، وهو الموعد الرسمي المحدد لبدء التوقيت الصيفي في مصر وفقًا للقانون.

كيفية ضبط الساعة يدويا

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟.. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في إطار الخدمات التي تقدمها وتستعرضها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، كل ما تريد معرفته إذا كان هاتفك تم ضبطه على تغيير الوقت تلقائيا فسوف يتم تغيير الساعة دون تدخل منك، وإذا كان غير ذلك فعليك اتباع التالي:

يمكن ضبط التوقيت الصيفي من خلال الدخول إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك.

اضغط على Additional setting أو إعدادات إضافية.

اضغط على كلمة الوقت والتاريخ أو Date & Time سيظهر لك خيار تفعيل الوقت التلقائي انقر عليه.

إعادة تشغيل هاتفك وسيتم تفعيل خاصية تغيير الوقت تلقائيا والعمل بالتوقيت الصيفي.

الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الصيفي

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟.. تنتشر التساؤلات حول عدد الأيام المتبقية حتى عودة التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر، وباقي الوقت ينقص بسرعة نحو تغيير الساعة بشكل رسمي. يتبقى ساعات قليلة فقط قبل أن يبدأ التوقيت الصيفي وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟.. وأوضح مجلس الوزراء أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي له العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

التوقيت الصيفي حول العالم

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟.. وينتهج نحو 70 دولة حول العالم نظام التوقيت الصيفي، وذلك بهدف زيادة ساعات النهار، مما يسهم في توفير الطاقة. يتم تقديم الساعة للأمام بمعدل 60 دقيقة، مما يعني حصولنا على ساعة إضافية من ضوء النهار، مما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2024

متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟.. ووفقًا لحساب الشهور ينتهي فصل الشتاء رسميًا في مصر، يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 3 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.