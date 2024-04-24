رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية: اشكر الرئيس السيسي على مساعيه لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:36 مساءً - قال يوسف بسمال الكوارى، رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للرئيس السيسي على رعايته الكريمة للبطولة، وعلى مساعيه لخدمة مصالح الامة والجيوش العربية، واشكر وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، للجهود التي يقومون بها لانجاح هذا الحدث الهام، وما فعلوه للرياضة العسكرية، واشكر جهاز الرياضة وإدارة المدرعات بالجيس المضرى، ونشكره على كرم الضيافة وحسن التنظيم.

وأضاف الكوارى خلال كلمته فى افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز وإلتقاط الأوتاد، والتى تنظمها القوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: نسجل مساهمة الوفد المصرى فى دعم الاتحاد العربى للفروسية ودعم الرياضة العربية، وأجدد شكرى وتقديرى للرئيس السيسي ووزارة الدفاع المصرية، وأتمنى أن تكلل البطولة بروح رياضية عالية وتطوير الرياضة العربية.

وتجري البطولة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

ويشارك في البطولة 11 دولة عربية وهى ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات ).

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة ، وتأتى البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية ، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.