قبائل بني واصل: المواطن السيناوي يلمس الأمن والتنمية آخر 10 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:36 مساءً - أكد سليمان موسى سليمان أحد مشايخ قبائل بني واصل، أن المواطن السيناوى يلمس التنمية خلال عشر سنوات في مجالات الطرق والتعليم وتنمية الوديان البدوية في جنوب سيناء، لافتا إلى أهمية دور بناء المدارس والوحدات الصحية ومراكز شبابة رياضية.

وأضاف سليمان موسى سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أن هناك طرقا دولية تم تدشينها خلال العشر سنوات الأخيرة، وأهم حاجة في التنمية الأمن، قائلا: "إذا وجد الأمن وُجدت التنمية، والمواطن يلمس كل التطورات في التنمية بجميع قطاعات سيناء".

واستكمل: "أصبح لدينا كوادر شبابية مؤهلة من أبناء سيناء، والأمن ملموس بعد مرور عشر سنوات"، كما أكد على وجود فروع لجامعات الملك سلمان والقاهرة والسويس والأزهر في سيناء، إضافة إلى الكثير من محطات تحلية المياه وحفر آبار داخل الوديان لمد المواطنين مجانا.