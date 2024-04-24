الرئيس السيسي: مصر تملك منشآت رياضية تليق بمكانتها وشعبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:36 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تملك الآن منشآت رياضية تليق بمكانتها وشعبها، وأصبحت لديها مدينة أوليمبية عالمية؛ لاستضافة جميع البطولات والمسابقات الدولية؛ طبقا لمعايير الاتحادات الدولية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في كلمة لإعلان انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية، من مدينة مصر للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: "أهنئ مصر وشعبها، وكل الأشقاء العرب، على وجود منشآت رياضية تليق بشعوبنا العربية، وتقام عليها مثل هذه الأحداث الرياضية العظيمة"، مضيفا أن مصر تمكنت - خلال خمس سنوات - من تنفيذ "حلم" بامتلاك منشآت رياضية تليق بمكانة الدولة وشعبها.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالمشاركين؛ ضيوفا أعزاء في وطنهم الثاني "مصر"، متمنيًا أن تتاح الفرصة - ضمن تنظيم البطولة - لإطلاع الأشقاء على ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية وبعض المقاصد الأخرى، كما شكر الرئيس كل من ساهم في إقامة هذه المنشآت الضخمة والمدينة الأوليمبية.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، متمنيا للمشاركين التوفيق.