نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعرف علي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك، زادت معدلات البحث بين المواطنين علي منصات التواصل الاجتماعي، حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 خاصة بعد أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد وقفة عرفات وأيضا عن موعد أول يوم من عيد الأضحى المبارك

ومن خلال هذا المقال نرصد لكم موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وما هي الإجازات التي سوف تكون مدفوعة الأجر في عام 2024

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024



وفي ضوء البحث المتزايد عن، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، اعلنت المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه سوف تكون وقفة عرفات، هو يوم الأحد الذي سيوافق 15 يونيو لعام 2024، وسوف يكون اليوم الأول من عيد الأضحى هو يوم الإثنين 16 يونيو لعام 2024، وسوف ينتهي العيد يوم الأربعاء 20 يونيو، ولكن تأكيد هذا الأمر سوف يتم بعد رؤية دار الإفتاء المصرية استطلاعها الهلال لشهر ذي الحجة، وبناء على ذلك فإنه سوف يكون عدد الأيام الباقية على العيد الأضحى هي 62 يوما تقريبا، وسوف يقوم بداية شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو لعام 2024



موعد الاجازات لعام 2024



وبعد معرفة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 سوف يأتي وقفة عرفات يوم السبت الذي سوف يوافق 15 يونيو عام 2024، وسوف يحصل المواطنون جميعا على إجازة رسمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم ذلك من يوم السبت الموافق 15 يونيو، وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو، لعام 2024، وسوف تستمر لمدة خمسة أيام والتي سوف تكون مدفوعة الأجر والإجازات هي:

يوم السبت الذي يوافق 15 يوما إلى عام 2024 سوف تكون أجازة وقفة عرفات.

إجازة أول يوم عيد الأضحى المبارك سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو من عام 2024.

يوم الإثنين الذي سوف يوافق 17 يونيو لعام 2023 سوف تكون أجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

إجازة 18 يونيو عام 2024 سوف تكون أجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

بينما يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو عام 2024 أجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد شم النسيم 2024 في مصر

وعن موعد شم النسيم 2024 في مصر، تبعًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث فإن موعد شم النسيم 2024 في مصر هو 6 من مايو 2024 والذي يوافق 27 من شهر شوال 1445، ويأتي في شهر الربيع الذي بدء من يوم 20 مارس الفائت ويستمر حتى الانقلاب الصيفي في 20 يونيو 2024.