أحمد جودة - القاهرة - هل التوقيت الصيفي يجلب فوائد ملموسة لمصر؟

هل التوقيت الصيفي يجلب فوائد ملموسة لمصر؟.. في أيام الصيف الطويلة، تأتي التغييرات في الساعة المحلية لتجلب معها الفرصة للاستفادة القصوى من ضوء النهار وتحقيق توفير في الطاقة. هذا هو جوهر توقيت الصيفي، حيث يسهم في تنظيم حياة الناس وتعزيز نشاطهم خلال أشهر الصيف المشرقة.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

هل التوقيت الصيفي يجلب فوائد ملموسة لمصر؟

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

ويعمل التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة، حيث يتم تحويل الساعة إلى 1 صباحا بدلًا من 12 صباحا، ويساهم ذلك في زيادة ساعات النهار وتقليل ساعات الليل، ولهذا فوائد كيرة، من بينها:-

- يصبح النهار أخف في الوقت، ويميل الناس إلى المشاركة في مزيد من الأنشطة الخارجية بعد العمل.

- التحسينات العامة للصحة العقلية التي تأتي مع ضوء الشمس.

- زيادة أرباح الصناعات الخارجية، مثل صناعة النفط.

- توفير الطاقة والكهرباء.

- يمكن للناس الاعتماد على الشمس للحصول على الضوء والحرارة، والحصول على فيتامين د.

- ساعات النهار الأطول تجعل القيادة أكثر أمانًا، وتقلل من معدلات حوادث السيارات.