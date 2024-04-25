أحمد جودة - القاهرة - "اظبط ساعتك وقدمها 60 دقيقة".. عودة التوقيت الصيفي في مصر

"اظبط ساعتك وقدمها 60 دقيقة".. عودة التوقيت الصيفي في مصر.. بدءًا من نهاية شهر أبريل الحالي، يستعد الشعب المصري لاستقبال موسم التوقيت الصيفي لعام 2024. وفقًا للتصريحات السابقة التي أصدرها مجلس الوزراء في العام 2023، من المقرر أن يتم تنفيذ تعديلات على الساعة بهدف تحسين استفادة البلاد من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف. سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وهو إجراء معتاد يهدف إلى توفير الطاقة وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز سلامة المواطنين خلال فترات النهار الطويلة.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

"اظبط ساعتك وقدمها 60 دقيقة".. عودة التوقيت الصيفي في مصر

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.



تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

قررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن الحكومة المصرية، قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023 الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة، التي من بينها «الكهرباء، البنزين، الغاز، والسولار».