أحمد جودة - القاهرة - مصر تستعد لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024: ماذا يعني هذا للمواطنين؟

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024: ماذا يعني هذا للمواطنين؟.. في نهاية شهر أبريل الجاري، سيشهد مصر بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، وفقًا لإعلان سابق صدر عن مجلس الوزراء في عام 2023. هذا الإجراء يشمل تقديم الساعة مدة 60 دقيقة كاملة، ويأتي في إطار سياسة البلاد لتعديل الوقت خلال فصل الصيف.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024: ماذا يعني هذا للمواطنين؟

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.



تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

قررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن الحكومة المصرية، قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023 الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة، التي من بينها «الكهرباء، البنزين، الغاز، والسولار».