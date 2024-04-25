نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتهاء من مناهج الصف الأول الإعدادي ضمن نظام التعليم الجديد.. مصدر يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدخول نظام التعليم الجديد 2.0، مرحلة جديدة وهي الاعدادية، بداية من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وهم الطلاب بالصف السادس الابتدائي بهذا العام.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول داخل الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك لجنة لوضع مناهج الإطار العام العام لمناهج المرحلة الإعدادية تعمل على قدم وساق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة، إلى أنه جاري الانتهاء من وضع مناهج الصف الأول الإعدادي، لافتًا إلى أن المناهج ستكون جديدة وأدوات التقييم مختلفة عن المعمول بها حاليا فى المرحلة الإعدادية.

وعلى صعيدًا أخر، قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، أن مراحل التطوير مستمرة خلال الأعوام القادمة لتشمل المرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسي القادم، وتليها المرحلة الثانوية بعدما تم تطوير المرحلة الابتدائية بكامل صفوفها.

جدير بالذكر، أن التطوير فى المرحلة الإعدادية سيكون امتداد لمن يتم فى المرحلة الابتدائية والذى وصل حاليا بالعام الدراسي الحالى للصف السادس الابتدائى.

وكانت قد اوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وطرحه للتأليف، مضيفة أن الإطار العام للمناهج يعبر عن فلسفة بناء المناهج وأيضًا تم الانتهاء من الوثائق النوعية للمواد الدراسية التى يتم تأليف الكتب الدراسية على أساسها وسوف يتم تطبيق المنهج الجديد على الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي القادم، 2024،2025.