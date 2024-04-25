مسؤول بمستشفى العريش: نستقبل حالات من القاهرة للعلاج لدينا.. ونشهد تطوير كبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 09:32 مساءً - قال حجاج فايز، مدير مكتب العلاقات الإنسانية وخدمة المواطنين لرعاية أسر الشهداء والمصابين بمستشفى العريش، إن الإرهاب في سيناء كان يقتل أي شخص يتعاون مع الدولة بطريقة غير إنسانية، ونشكر الله على نجاح القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب، لإعادة الحياة إلى سيناء مرة أخرى.

أضاف فايز، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن وزير الصحة خالد عبد الغفار يتابع ويشرف باستمرار على مستشفيات سيناء، ويجري جولات مكوكية لتطوير المنظومة الصحية في أرض الفيروز.

وتابع حجاج فايز، أن مستشفى العريش تشهد مبنى متخصص في الغسيل الكلوي ويتفوق في هذا التخصص بشكل كبير، وتابع: "نستقبل حالات من القاهرة لتعالج لدينا".

وأكمل حجاج فايز: "لدينا إرادة سياسية رشيدة وتصر على تنمية سيناء بشكل كبير".