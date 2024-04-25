عماد زيادة باحتفالية مجلس القبائل: الدولة بدأت معركة تنمية سيناء الحبيبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 11:26 مساءً - قال الفنان عماد زيادة، إنه بعد الانتهاء من الحرب والإرهاب بدأت الدولة في معركة تنمية سيناء الحبيبة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تنمية تفتح أبواب خير للدولة، وآن الآون أن تأخذ سيناء نصيبها من التنمية.

وأضاف خلال احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء: " وسيناء خلال العشر سنوات الأخيرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأت في النهوض وبناء المشروعات الكبرى والمستدامة، وأشادت المنظمات العالمية في تطوير سيناء".

يأتي ذلك استمرارا لنهج قناة الحياة في إرساء وتعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، خاصة الحدودية مثل سيناء والتي سُطرت بطولات أبنائها بأحرف من نور في التاريخ، حيث تحرص القناة على نقل كبرى الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية انطلاقا من دورها الحيوي الهام.