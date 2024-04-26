شيخ قبيلة الترابين: سيناء لم تُحرر بالكلام ولكن بتضحيات الأبطال من القوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 10:33 صباحاً - أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن سيناء لم تحرر بالكلام، ولكن تم تحريرها من خلال قوة جيشها، وتضحيات الأبطال من القوات المسلحة المدعومة، وبصلابة شعبها، وأيضًا بقوة دبلوماسيتها.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن معركة 1973 حطمت أسطورة العدو الإسرائيلي، الذي أوهم الجميع بأن خط برليف لا يمكن على المقاتل المصري أن يتجاوزه، ولكن الجندي المصري عبره في 6 ساعات ورفع العلم المصري على أرض سيناء مرة أخرى.

وأكد "جهامة"، أن سيناء تشهد الفترة الأخيرة أعمال تنموية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التي لا ينكرها إلا أحد.

ولفت إلى أن مصر خاضت معركة كبيرة لتطهير سيناء من قوى الشر بعد 2011، منوها أن هناك عمل كبير يحدث في سيناء من أجل تنميتها وتطهيرها.