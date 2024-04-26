كرم جبر: الموقف المصرى تجاه فلسطين شريف ولم يتغير من بداية أحداث 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 10:33 مساءً -

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الوضع فى غزة فى غاية الخطورة وهناك تصريحات من إسرائيل ونتنياهو بقرب الاقتحام البرى لرفح الفلسطينية وقلوب كب المصريين موجوعة لهذا الأمر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مانشيت مع الإعلامى جابر القرموطى، أن ملامح الرئيس السيسى كانت عليها علامات الغضب والحزن والتحدى ككل المصريين لأن ما تفكر إسرائيل فى الاقدام عليه جريمة لن يغفرها لها التاريخ، وصدرت اليوم تصريحات من مصدر رفيع المستوى ردت على كل الأكاذيب التى تثيرها إسرائيل ووسائل الدعاية الغربية من الموقف المصرى بشأن عملية الاقتحام.

وأكد أن مصر تحذر بشدة من عملية الاقتحام وكمان أثاروا أن فى وفود مصرى كانت بتقابل مسئولين فى إسرائيل ومصر تبذل جهود جبارة جدا لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن موقف مصر لم يتغير وظل موقفا شريفا منذ اندلاع الأحداث فى 7 أكتوبر الماضى وأول لقاء تم بين الرئيس والمستشار الألمانى وكان الرد المصرى من الرئيس السيسى قاطعا بأن مصر ترفض التهجير رغم كل ما كان يثار فى الإعلام الألمانى وكانت ردود الرئيس قاطعة لن نقبل تهجير الفلسطينيين ولن نقبل تصفية القضية والقضية الفلسطينية قضية أساسية وقامت بجهد تكمبير لتغيير الرؤية الدولية تجاه التهجير.