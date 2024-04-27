الرئيس السيسي يثني على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 02:30 مساءً - أثني الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلاب الأكاديمية، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية الواجب توافرها في طلاب الكليات العسكرية المصرية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة للأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد صالات الرياضة ومباني الشئون الإدارية ومبني محاكات الرماية بالأكاديمية.