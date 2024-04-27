نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف| جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينشر" دوت الخليج" جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية، وتتمثل في:

- تسليم عدد (٨٢٣٦) مشروعا بإجمالي (١٢٧٤٥٠) فصلا خلال الفترة من ١ /٧ / ٢٠١٤

تسليم (٤٨٧) مشروعا بإجمالي (٦٥٨٠) فصلا من ٢٠١٤ / ٢٠١٥

تسليم (٥٩٤) مشروعًا بإجمالي (٨٧٤٨) فصلًا من ٢٠١٥/ ٢٠١٦

تسليم (٧١٢) مشروعًا بإجمالي (١٠٦٠٠) فصلًا من ٢٠١٦ / ٢٠١٧

تسليم (١٣٤٨) مشروعًا بإجمالي (٢٠١٨٦) فصلًا من ٢٠١٧ / ٢٠١٨

تسليم (٦٦١) مشروعًا بإجمالي (١١١٩٦) فصلًا من ٢٠١٨ / ٢٠١٩

تسليم (١٠٥٠) مشروعًا بإجمالي (١٧١٨١) فصلًا من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

تسليم (٩٣٢) مشروعًا بإجمالي (١٥٤٨٩) فصلًا، خلال الفترة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تسليم (١٤٨١) مشروعًا بإجمالي (٢١٨٦٩) فصلًا من ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تسليم (٥٧٣) مشروعًا بإجمالي (٩١٨٢) فصلًا من ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣