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انفوجراف| جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف| جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينشر" دوت الخليج" جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية، وتتمثل في:

- تسليم عدد (٨٢٣٦) مشروعا بإجمالي (١٢٧٤٥٠) فصلا خلال الفترة من ١ /٧ / ٢٠١٤

تسليم (٤٨٧) مشروعا بإجمالي (٦٥٨٠) فصلا من ٢٠١٤ / ٢٠١٥

تسليم (٥٩٤) مشروعًا بإجمالي (٨٧٤٨) فصلًا من ٢٠١٥/ ٢٠١٦

تسليم (٧١٢) مشروعًا بإجمالي (١٠٦٠٠) فصلًا من ٢٠١٦ / ٢٠١٧

تسليم  (١٣٤٨) مشروعًا بإجمالي (٢٠١٨٦) فصلًا من ٢٠١٧ / ٢٠١٨

تسليم  (٦٦١) مشروعًا بإجمالي (١١١٩٦) فصلًا من ٢٠١٨ / ٢٠١٩

تسليم (١٠٥٠) مشروعًا بإجمالي (١٧١٨١) فصلًا من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

تسليم (٩٣٢) مشروعًا بإجمالي (١٥٤٨٩) فصلًا، خلال الفترة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

تسليم  (١٤٨١) مشروعًا بإجمالي (٢١٨٦٩) فصلًا من ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تسليم  (٥٧٣) مشروعًا بإجمالي (٩١٨٢) فصلًا  من ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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