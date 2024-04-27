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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف| جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينشر" دوت الخليج" جهود الدولة المصرية في مواجهة الكثافة الطلابية، وتتمثل في:
- تسليم عدد (٨٢٣٦) مشروعا بإجمالي (١٢٧٤٥٠) فصلا خلال الفترة من ١ /٧ / ٢٠١٤
تسليم (٤٨٧) مشروعا بإجمالي (٦٥٨٠) فصلا من ٢٠١٤ / ٢٠١٥
تسليم (٥٩٤) مشروعًا بإجمالي (٨٧٤٨) فصلًا من ٢٠١٥/ ٢٠١٦
تسليم (٧١٢) مشروعًا بإجمالي (١٠٦٠٠) فصلًا من ٢٠١٦ / ٢٠١٧
تسليم (١٣٤٨) مشروعًا بإجمالي (٢٠١٨٦) فصلًا من ٢٠١٧ / ٢٠١٨
تسليم (٦٦١) مشروعًا بإجمالي (١١١٩٦) فصلًا من ٢٠١٨ / ٢٠١٩
تسليم (١٠٥٠) مشروعًا بإجمالي (١٧١٨١) فصلًا من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
تسليم (٩٣٢) مشروعًا بإجمالي (١٥٤٨٩) فصلًا، خلال الفترة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١
تسليم (١٤٨١) مشروعًا بإجمالي (٢١٨٦٩) فصلًا من ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
تسليم (٥٧٣) مشروعًا بإجمالي (٩١٨٢) فصلًا من ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣