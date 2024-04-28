الرئيس السيسى: مراكز البيانات والحوسبة السحابية تكلف مليارات الدولارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:30 صباحاً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن 90% من الكابلات البحرية الموجودة فى العالم تمر عبر مصر، مضيفا: "إحنا قصدنا نحط شريحة معينة (7/20 ) علشان نقول، الفكرة كلها إن إحنا موجودين فيه النهارده إن لينا موقع كويس قوي ممكن نستفاد منه، وبالفعل بدأنا في ده من سنين طويلة فاتت وهو موضوع الكابلات البحرية اللى بتعدي 90% من الموجود في العالم عندنا، بالتالي لما نيجي نتكلم إن مصر نقطة أو محور رئيسي لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب وده اللى أتاحه لنا موقعنا".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية:"لما تيجي تشوفوا حجم الأرقام اللى انفقناها.. دي أرقام كبيرة قوي.. بنتكلم عن مليارات الدولارات.. كتير مننا ما يحسش بالكلام ده يقولك يعني صرفتوا ده كله علشان أيه؟ طيب كمواطنين والدنيا غالية علينا نستفاد أيه؟ نستفاد إن إحنا نجهز بلدها بالانطلاق الحقيقي".