الرئيس السيسي للشباب: حاجة تشتغلها وأنت في بيتك ممكن تدخلك 100 ألف دولار في الشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 12:32 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك دولة لا يتخطي عدد سكانها 7 ملايين نسمة، وتمتلك 700 ألف شخص يعملون في البرمجة المدمجة، مضيفا: "مصر فيها 105 ملايين لا تمتلك 150 ألفا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: "قاعد بتشتغل بتعمل إيه وبتجيب كام؟.. لما هتجيب كتير هتصرف على نفسك وأسرتك ويبقى عندك عربية تشتريها وناس تخدمك.. لكن لما تشتغل ودخلك بسيط يا دوب عاوز تاكل.. أنا النهارده كمصري مبقاش معذب إن أبقى آلاقي عندي 105 ملايين أطلع من كل مليون بألف في البرمجة.. وأنا عندي 65 % من السكان شباب وشابات".

تابع الرئيس: "بفضل الله سبحانه وتعالي ومن كرمه عليا بأعمل اللى ما حدش يفكر فيه ولا أنا غلطان؟ اللى ما حدش يفكر فيه كمسؤول في الدولة، لو كنت مشيت على قبل 2018 كنت هجيبه منين؟ وأصرف عليه منين؟ وبعدين هطلع إمتى العوايد بتاعتها".

واصل الرئيس: "كتير من الناس تقول ما لوش لازمة، هو انتم مش عاوزينا نحلم ببلدنا تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها إمكانيات لنمو حقيقي.. في دور أنا أعمله وفيه دور إحنا هنعمله.. والله العظيم بدون مبالغة الدور اللى بأعمله بقول دايما ربنا لأنه ربنا شرفني وعزني وكرمني ودايما بيراضيني ويساعدنا إن إحنا نعمله".

قال الرئيس: ما تلومونيش أنا بس.. أنا ألومكم أنتوم كمان معايا.. لكل أسرة مصرية الكلام ده.. قلت من 4 سنين والدكتور خالد عبدالغفار زعل جدا مني.. وإزاى تقول إن إحنا ما عندناش في التعليم العالي غير 111 شخصا.. عملنا ليهم اختبار علشان نجيب من شريحة المتعلمين.. الواحد كان هيتكلف 60 ألف دولار علشان يتعلم التعليم ده.. والله لو النهارده فيه ألفين أو 3 مستعدين ناخده وأعلمه طيب تيجي إزاى؟.

أكمل: "قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق مع كل الاحترام طيب هيطلع يشتغل إيه؟ وتقول ما بيشغلوناش ليه؟ والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومة؟، طيب يروح يشتغل مدرس ده.. أنا بقول لك على حاجة هتشتغلها وأنت في قاعد بيتك وممكن تعمل 20 – 30 ألف وممكن توصل لـ 100 ألف دولار في الشهر".. الحكومة سياسات وهى اللى بتعمل ده، صحيح إحنا بنعمل استراتيجيات وسياسات بتتنفذ والحكومة بوزارتها تعمل لكن لو ما كناش كلنا مع بعضنا فاهمين الفكرة علشان نركز فيها تركزوا على إن الابن يجيب مجموع كويس يدخل طب وهندسة ولكن خلوا بالكم إذا كان عندك 25 مليون في التعليم الأساسي ما حدش يبقى "متنحرر" في المدرسة يشوف ويقول الولد اللى في ابتدائي وإعداداي خدوه وعلموه التعليم ده..عندي 4.5 مليون في الجامعة حطوا عنيكوا على الكلام ده علشان ننقيهم وندربهم ونجهزهم علشان بدل ما يبقى في 2030 يبقى 9 ، 9 إيه؟ أنا عاوز 90 ..بكلمكم علشان انتوا أهلي وناسي ودي بلدنا كلنا تنسوا نفسكم وتفكروا فيها هي علشان البلد يبقتى ليها مكان كبير".