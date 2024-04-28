أمن أسوان يضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة وتنفيذ 744 حكم قضائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 12:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، دمياط، الإسكندرية، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهما ( 8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10,150 كيلو جرام لمخدر الهيروين)..بحوزة (4متهمَين "لهم معلومات جنائية")، وضبط (4) قطع سلاح نارى (بندقية آلية - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات)، كما تم تنفيذ عدد (744) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

وبمديرية أمن الإسكندرية، ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش) بحوزة (متهمَين)، وضبط عدد (2) قضية سلاح أبيض ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض) بحوزة متهمين.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.