أمن القليوبية يضبط 3 عاطلين خلال قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة وبحوزتهم اسطوانتى غاز أوكسجين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة والقليوبية) من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مديرية أمن الجيزة، ضبط (ميكانيكى – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل سيارة ملك إحدى السيدات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها – جزء من المبلغ المالى)، وأضاف بإنفاقه باقـى المبلغ على متطلباته الشخصية ،وأرشد عن الحقيبة بمكان إلقائها بمنطقة حدائق الأهرام وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية.

وبمديرية أمن القليوبية، ضبط (3 عاطلين - مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثان شبرا الخيمة، لإثنين منهم معلومات جنائية) حال قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب ، وبحوزتهم (2 إسطوانة غاز أوكسجين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.