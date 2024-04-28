نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات حرس الحدود تنجح في ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى.

حيث تمكنت من ضبط عدد (440) بندقية خرطوش وعدد (1) رشاش كلاش وعدد (77) طلقة عيار 54 مم وهاتف للاتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على عدد (2) فرد من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.